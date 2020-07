Prévisions météo: quel temps fera-t-il ce week-end?

Selon l'IRM (Institut Royal Météorologique), les trois prochains jours vont être pluvieux avant un retour du soleil pour ce week-end!

Selon l'IRM (Institut Royal Météorologique), les trois prochains jours vont être pluvieux avant un retour du soleil pour ce week-end!

Aujourd'hui, le ciel restera très nuageux à couvert avec de la pluie. Dans le sud du pays toutefois, le temps sera d'abord généralement sec avec quelques éclaircies, puis plus tard, il pleuvra de façon intermittente. Ailleurs, il s'agira de pluies continues. Il fera assez frais, avec des maxima autour de 15 degrés en Hautes Fagnes et proches de 18 degrés dans le centre. Dans l'extrême sud du pays, la mercure pourra atteindre 21 degrés. Le vent sera modéré de sud-ouest.

Ce soir et cette nuit, le ciel restera nuageux et le temps pluvieux avec des pluies intermittentes. Sur l'extrême sud du pays, il fera temporairement plus sec avec la possibilité de quelques timides éclaircies. Minima entre 13 et 15 degrés. Le vent sera généralement modéré de secteur sud-ouest.

Demain matin, la perturbation ondulante continue de déterminer notre temps, avec des périodes de pluie et d'averses, en particulier sur le nord du pays. L'après-midi, le temps deviendra plus sec partout avec la possibilité de quelques éclaircies. Les maxima oscilleront entre 17 degrés à la côte et 22 degrés dans l'extrême sud. Le vent sera modéré de sud-ouest, s'orientant à l'ouest.

Vendredi, le ciel sera couvert dans l'avant-midi, avec encore quelques pluies par moments. L'après-midi, nous aurons graduellement des éclaircies qui s'élargiront à partir du nord-ouest mais quelques averses resteront possibles localement. Les maxima seront compris entre 15 degrés en Haute Ardenne et 21 degrés dans le centre.

Bye bye pluie

Samedi, le temps sera sec dans la plupart des régions, avec parfois de larges éclaircies, surtout dans l'avant-midi. Dans l'après-midi, le ciel deviendra partiellement nuageux avec un risque d'une ondée locale. En bord de mer, nous conserverons de larges éclaircies. Il fera environ 19 degrés au centre avec un vent faible à modéré de secteur nord-ouest.

Dimanche, le temps sera sec avec d'abord en matinée des périodes de soleil. En journée, le ciel deviendra partiellement nuageux. Le mercure s'élèvera jusqu'à environ 21 degrés. Le vent sera faible de nord à nord-est.