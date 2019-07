Prévisions météo: quel temps fera-t-il ce week-end et la semaine prochaine?

Passée cette journée de jeudi, probablement historique en termes de chaleur, l'air retrouvera des températures moins lourdes en fin de semaine. Ce passage de l'extrême à du plus modéré sera marqué par des orages qui devraient survenir vendredi en fin d'après-midi et en soirée.

Vendredi, la journée débutera sous le soleil, mais, dans le courant de la journée, l'Institut Royal de Météorologie (IRM) prévoit davantage de passages nuageux. Un vent d'ouest à nord-ouest se lèvera graduellement. L'atmosphère deviendra plus instable et quelques ondées orageuses isolées pourraient se développer l'après-midi. Le temps sera encore très chaud avec des maxima de 24 degrés le long du littoral à 38 degrés (ou plus) en Campine. La nuit suivante, les températures baisseront graduellement avec un risque croissant de pluie ou d'averses orageuses.

Samedi, le temps sera variable avec des averses orageuses et pluies parfois intenses. Les maxima seront compris entre 22 degrés en bord de mer et 30 degrés en Campine.

Dimanche, la limite entre l'air très chaud et les courants maritimes plus frais ondulera sur notre pays; les prévisions sont donc encore très incertaines. Des pluies ou des averses orageuses toucheront encore nos régions mais des périodes de temps plus sec pourraient intervenir à partir de la frontière française. Maxima de 21 degrés en bord de mer à 30 degrés en Campine.

Lundi, le ciel sera d'abord nuageux avec un risque d'averse. En cours de journée, il y aura davantage d’éclaircies sous un temps généralement sec.Les températures pourront atteindre 25 degrés.

Mardi, le ciel sera assez ensoleillé avec des maxima proches de 26 degrés.

Mercredi, risque de quelques averses avec des maxima autour de 23 degrés dans le centre du pays.