Prévisions météo: quel temps nous réserve cette deuxième période de septembre?

Aujourd'hui lundi, le sud du pays profitera encore de quelques embellies en début de journée. Le ciel deviendra ensuite très nuageux dans la plupart des régions et quelques faibles pluies se propageront sur le pays à partir du nord. Elles atteindront la Gaume en soirée sous forme très atténuée. Les maxima seront compris entre 18 degrés dans le nord du pays et 23 degrés en Gaume. Le vent sera faible d'ouest à sud-ouest, s'orientant ensuite entre l'ouest et le nord-ouest en devenant temporairement modéré, puis au nord en soirée.