Prévisions météo: quel temps nous réserve cette fin du mois d'août?

Les prévisions pour le début de semaine prochaine sont incertaines. Lundi sera probablement encore une journée chaude et assez ensoleillée avec des maxima proches de 28 degrés.

Et pour les tendances des jours qui suivent? Les premières tendances privilégient la persistance d'un temps d'abord généralement sec et assez chaud. Plus tard, le temps pourrait devenir plus variable avec des températures de saison.