Prévisions météo: quel temps pour ce 2e week-end en terrasse?

Ce matin d'abord risque de brumes ou de brouillard. Assez vite, la nébulosité augmentera depuis l'ouest avec de la pluie. En cours d'après-midi, le temps deviendra plus sec depuis le littoral et des éclaircies se développeront, mais également des averses, voire un orage. Les maxima seront compris entre 8 degrés en Hautes-Fagnes et 12 à 14 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de sud, puis il s'orientera à l'ouest ou au sud-ouest l'après-midi.

Ce soir, des averses, parfois orageuses, éclateront encore sur le centre et l'est du pays. Cette nuit, le temps deviendra souvent sec avec des éclaircies, mais aussi quelques averses localisées. Minima de 5 degrés sur les Hautes-Fagnes à 9 degrés au littoral. Vent modéré, parfois assez fort à la mer, de sud-ouest.

Dimanche, le temps sera très variable avec des averses, par endroits accompagnées d'orage. Les maxima se situeront entre 10 degrés en Hautes-Fagnes et 16 degrés en Campine ou près de la frontière française, sous un vent modéré de sud-ouest.