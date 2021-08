Prévisions météo: quel temps pour ce dernier week-end avant la rentrée scolaire?

C'est le dernier week-end avant la rentrée scolaire des plus petits. A l'image de l'été, il ne sera pas différent des autres week-ends. La faute à une dépression sur la Mer Baltique qui se décale vers la Pologne. Celle-ci donnera lieu à un flux d'air maritime humide, frais et (légèrement) instable de secteur nord sur nos régions, nous détaille l'IRM (Institut Royal Météorologique).

Vendredi, la grisaille matinale pourrait être tenace en Ardenne. Ensuite, le ciel deviendra changeant partout avec une alternance d'éclaircies parfois larges et de champs nuageux donnant lieu à des averses locales; celles-ci seront plus nombreuses sur la moitié est du territoire. L'après-midi, le temps deviendra plus sec à la côte, avec aussi davantage d'éclaircies. Les maxima seront compris entre 13 ou 14 degrés en Hautes-Fagnes et 19 ou 20 degrés en plaine. Le vent de nord à nord-ouest sera modéré à souvent assez fort au littoral et modéré dans l'intérieur des terres, avec des rafales jusqu'à 50 km/h.

En début de soirée, l'IRM prévoit d'abord encore des averses, surtout sur l'est. Ensuite, le temps deviendra généralement sec dans l'intérieur du pays mais, dans la région côtière, le risque de quelques ondées augmentera à nouveau. Des nuages bas se formeront au sud du sillon Sambre et Meuse et y réduiront parfois la visibilité avec aussi localement de la bruine. Les minima se situeront entre 9 ou 10 degrés en Ardenne et 15 ou 16 degrés au littoral. Le vent sera faible à modéré, et à la côte assez fort de secteur nord à nord-ouest.

Quid du week-end?

Samedi matin, les nuages bas seront assez nombreux au sud du sillon Sambre et Meuse, et pourront parfois réduire la visibilité sur les hauteurs. Ensuite, le ciel deviendra partout changeant à parfois très nuageux avec des averses, pouvant être ponctuées d'un coup de tonnerre. Les maxima se situeront entre 15 et 20 degrés, avec un vent de généralement modéré de nord, et assez fort à parfois fort en bord de mer.

Dimanche, la situation évoluera peu. Le ciel restera variable à souvent très nuageux avec quelques pluies ou averses, et un risque de précipitations plus important sur l'est du pays. Les maxima seront compris entre 14 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 18 ou 19 degrés sur l'ouest et le centre du pays. Le vent restera généralement modéré, et à la côte assez fort, de secteur nord à nord-ouest.

Lundi

Lundi, la situation atmosphérique restera pratiquement la même. Le ciel restera changeant ou très nuageux et nous devrons probablement encore composer avec des périodes de pluie ou d'averses, probablement plus nombreuses sur l'est. Les maxima se situeront entre 16 et 21 degrés, avec un vent modéré, et à la côte généralement assez fort, de secteur nord.

Mardi

Mardi, quelques ondées, plus nombreuses sur l'est, seront encore possibles par endroits. La nébulosité restera variable à parfois abondante avec des maxima de 15 à 20 degrés.

Retour au sec pour la rentrée...

Mercredi, le temps deviendra plus sec, mais une petite averse isolée restera encore possible. Les passages nuageux resteront dominants mais le soleil fera parfois quelques apparitions. Les maxima se situeront entre 15 et 20 degrés. Jeudi, l'atmosphère sera douce et le temps généralement sec. Passages nuageux et éclaircies se partageront le ciel avec des maxima proches ou légèrement supérieurs à 20 degrés.