Prévisions météo: quel temps pour ce dernier week-end de novembre?

Ce soir, une averse sera encore possible sur l'ouest mais le temps sera sec ailleurs. Durant la nuit, le temps deviendra sec partout avec des éclaircies plus larges. Du brouillard pourrait toutefois se former, surtout sur le flanc sud de l'Ardenne ainsi que sur les parties ouest et nord-ouest du pays. Les minima se situeront entre -1 degré dans les vallées froides de l'Ardenne et +5 degrés à la côte, sous un vent faible, à modéré en Ardenne et au littoral, de direction variable ou de secteur est à sud-est.