Prévisions météo: quel temps pour ce dimanche de Pâques?

Ce dimanche de Pâques, le temps sera ensoleillé avec, principalement dans l'ouest, la possibilité de quelques voiles d'altitude. Les maxima oscilleront autour de 14 degrés en Hautes Fagnes et atteindront jusqu'à 18 ou 19 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré d'est­-sud­-est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.



Ce soir et cette nuit, davantage de nuages élevés apparaîtront depuis l'ouest. Les minima se situeront autour de 2 degrés en Haute Belgique, de 5 degrés dans le centre et de 7 degrés à la mer.

Lundi, le soleil sera progressivement voilé par des bancs de nuages élevés puis moyens, qui s'épaissiront surtout sur la moitié ouest du pays en fin d'après­-midi, mais le temps restera sec. Les maxima varieront entre 14 degrés sur les sommets de l'Ardenne et 19 degrés dans le centre. Le vent sera faible, de sud à sud­-est, devenant faible et variable ensuite. A la côte, une brise de mer modérée de nord­-ouest se lèvera dans l'après­ midi.

Mardi, la nébulosité sera variable avec des éclaircies et des passages nuageux, parfois porteurs de quelques averses isolées. Les maxima varieront entre 12 et 16 degrés. Le vent s'orientera au nord­-ouest et sera faible à modéré.

Mercredi, La nébulosité sera variable à parfois abondante avec un faible risque d’averses. Les maxima varieront entre 11 et 16 degrés. Vent faible à modéré de nord-est.

Jeudi, nébulosité variable et temps souvent sec. Les maxima varieront de 10 à 15 degrés. Le vent sera modéré de secteur est.

Vendredi, peu de changements sont prévus. Éclaircies, passages nuageux et temps généralement sec. Maxima de 10 à 15 degrés. Vent modéré de nord-est.