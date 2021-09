Prévisions météo: quel temps pour ce jour de rentrée scolaire?

Aujourd'hui, la journée débutera sous les nuages bas en de nombreux endroits. Seul l'extrême sud du pays profitera d'un temps peu nuageux. Au fil des heures, la couverture nuageuse se morcellera quelques peu pour laisser place à l'une ou l'autre éclaircie, mais en certains endroits et particulièrement sur le nord-ouest du pays, la nébulosité pourrait persister assez durablement. Le temps restera généralement sec. Les maxima varieront entre 15 degrés en Hautes-Fagnes, 18 degrés sur le centre et 21 degrés en Lorraine belge. Le vent sera faible à modéré, et à la mer modéré, de secteur nord-est.

Ce soir et cette nuit, le temps sera sec et les éclaircies s'élargiront. Sur le nord-ouest, la nébulosité restera d'abord encore assez tenace, mais ensuite, les éclaircies devraient aussi s'y développer. Par endroits, on n'exclut pas la possibilité de formation de quelques nuages bas, de brume ou de l'un ou l'autre banc de brouillard. Les minima varieront généralement de 9 à 15 degrés, mais les températures pourraient descendre jusqu'à 5 degrés dans certaines vallées de l'Ardenne. Le vent virera au secteur est à nord-est tout en devenant faible.

Jeudi, de l'air plus sec circulera sur nos régions et le temps deviendra plus ensoleillé et plus chaud. Sur le sud du pays, le soleil s'imposera alors que sur la moitié nord, il y aura plus de nuages. Les maxima attendus s'échelonneront entre 19 et 23 degrés. Le vent sera modéré de secteur est à nord-est.

Vendredi, le temps restera sec et assez ensoleillé avec, dans le courant de la journée, formation de quelques nuages cumuliformes. Les maxima se situeront à nouveau entre 19 et 23 à 24 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur est à nord-est.