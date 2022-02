Prévisions météo: quel temps pour ce week-end ?

Il fera ensoleillé mais assez froid ce week-end. Les températures ne dépasseront pas 10 degrés.

Soyez vigilants ce vendredi matin si vous prenez la route. Des parties de la surface du sol humides pourraient geler et donner lieu à formation de plaques de glace, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse.

Aujourd'hui, le temps sera changeant ce vendredi avec en cours de journée quelques averses parfois accompagnées de grésil ou de coups de tonnerre. Un peu de neige fondante sera également possible, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps sera en revanche plus sec le long de la frontière française. Le thermomètre oscillera entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 8 degrés ailleurs. Le vent sera modéré à assez fort sur l'ensemble du territoire à l'exception de la côte où il sera assez fort à fort.

Cette nuit, la tendance aux averses hivernales s'estompera pour laisser place à un temps calme et sec sous un ciel peu nuageux à serein. Par endroits, quelques bancs de nuages bas ou de brouillard givrant pourront toutefois se former. En plusieurs endroits il y aura un risque de plaques de glace ou de givre. Les températures chuteront et il gèlera dans toutes les régions avec des valeurs le plus souvent comprises entre -1 et -5 degrés.



Samedi, un anticyclone sera à l'origine d'un temps sec et calme sur notre pays. Le matin, il gèlera sur la plupart des régions avec des bancs de brouillard givrant, mais la journée sera ensoleillée avec des maxima de 3 degrés en Hautes-Fagnes à 8 ou 9 degrés en plaine.

Dimanche sera marqué par un temps sec et ensoleillé. Le matin, il fera à nouveau froid avec des gelées généralisées. L'après-midi, les températures se situeront entre 6 et 10 degrés.

Lundi matin, les gelées concerneront à nouveau presque tout le territoire. Durant la journée, le temps restera sec et généralement ensoleillé, bien que des champs nuageux plus nombreux, essentiellement de haute altitude, devraient dériver sur notre pays à partir de l'ouest. Le soir des pluies arriveront sur l'ouest du pays. Les maxima seront compris entre 8 et 13 degrés.