Prévisions météo: quel temps pour ce weekend?

Il fera partiellement à souvent très nuageux ce samedi, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM), mais le temps restera sec en de nombreux endroits. Les meilleures chances d'apercevoir le soleil seront pour l'ouest du pays. Une averse restera possible tard dans l'après-midi, principalement à la mer. Les maxima oscilleront entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés en Flandre, sous un vent faible de nord à nord-est.



Ce samedi soir et dans la nuit, les nuages resteront bien présents mais le temps sera pratiquement sec. En fin de nuit, davantage de nuages s'achemineront à partir du nord-ouest et il pourra y avoir localement un peu de bruine, voire un risque de brume ou de brouillard en certains endroits. Les minima seront compris entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 9 degrés à la mer.

Dimanche, les nuages seront encore nombreux, entrecoupés de quelques timides éclaircies mais parfois aussi porteurs d'un peu de pluie ou d'une averse. Les maxima varieront de 9 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 14 degrés à la mer.

Lundi, les périodes nuageuses se partageront le ciel avec des éclaircies et le temps restera généralement sec. En cours de journée, les nuages élevés deviendront toutefois de plus en plus nombreux. Les maxima seront compris entre 9 degrés en Hautes-Fagnes et 13 degrés en Basse et Moyenne Belgique.