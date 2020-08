Prévisions météo: quel temps pour cette dernière semaine avant la rentrée?

Aujourd'hui lundi, la nébulosité sera variable, et de nouvelles averses traverseront le pays du littoral vers l'Ardenne. Cet après-midi, elles pourront être assez intenses et parfois accompagnées d'un coup de tonnerre. L'activité des averses diminuera finalement ce soir. Le temps restera assez frais pour la saison avec des températures qui ne dépasseront pas 16 à 18 degrés en Ardenne et 19 à 21 degrés dans les autres régions. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest.