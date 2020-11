Prévisions météo: quel temps pour cette première semaine de reconfinement?

Ce lundi matin, la nébulosité sera généralement abondante avec quelques faibles pluies ou bruines par endroits. Par la suite, le temps deviendra plus sec avec quelques timides éclaircies. Après midi, une zone de pluie abordera le littoral et traversera le pays d'ouest en est. En fin d'après-midi, un temps plus sec et des éclaircies reviendront par l'ouest. Les températures seront élevées pour la saison avec des maxima de 15 à 17 degrés sur les hauteurs ardennaises, et de 18 à localement 20 degrés ailleurs. Le vent de sud-ouest sera assez fort à parfois fort dans l'intérieur, et fort à très fort au littoral, avec des rafales jusque 75 km/h, voire localement un peu plus.



Ce soir, les dernières pluies quitteront notre pays par l'est. Le temps deviendra alors sec partout avec des éclaircies de plus en plus larges à partir de l'ouest. La nuit sera sensiblement plus fraîche que les précédentes, avec des minima compris entre 4 degrés en Hautes Fagnes à 8 degrés en plaine. Le vent d'ouest à sud-ouest deviendra modéré mais sera d'abord encore fort au littoral; il reviendra plus tard au secteur sud à sud-ouest.



La journée de mardi débutera par un temps sec avec de larges éclaircies. Dans le courant de l'avant-midi, à la côte, le ciel deviendra partiellement à très nuageux avec des averses. Dans le reste du pays, une averse sera aussi possible à partir de l'ouest dans le courant de la journée, mais le temps restera le plus souvent sec avec des périodes ensoleillées. Il fera sensiblement plus frais que les jours précédents, avec des maxima de 9 degrés en Hautes-Fagnes à 12 ou 13 degrés en Campine. Le vent sera d'abord faible à modéré de secteur sud-sud-ouest; ensuite, il deviendra modéré à temporairement assez fort et virera au secteur ouest à sud-ouest. A la côte, le vent sera assez fort à fort de secteur ouest à sud-ouest.

Mercredi, le ciel sera changeant avec toutefois de larges éclaircies dans la plupart des régions. Les champs nuageux seront plus nombreux en Ardenne, ainsi qu'à la côte où quelques averses seront encore possibles. Le temps restera par contre généralement sec dans les autres régions. Les maxima seront compris entre 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 10 ou 11 degrés sur le centre et l'ouest du pays. Le vent sera faible de direction variable.



Jeudi, le temps restera sec mais le début de la journée sera froid avec localement de la brume ou du brouillard, et des températures négatives en Ardenne. Des gelées au sol seront aussi localement possibles en plaine. Le soleil fera quelques belles apparitions la journée avec des maxima de 6 ou 7 degrés sur les hauteurs ardennaises à 11 degrés à la côte. Le vent sera faible de direction variable.



Après une nuit froide, la journée de vendredi sera à nouveau marquée par un temps sec, calme et ensoleillé, avec des maxima de 7 degrés sur les hauteurs ardennaises à 10 ou 11 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré de secteur est, et plutôt de secteur sud-est sur le relief de l'Ardenne.



Samedi, le temps devrait encore rester sec et ensoleillé avec graduellement davantage de voiles d'altitude. Le vent s'orientera au secteur sud-est et il fera alors plus doux avec des maxima de 12 à 16 degrés.



Dimanche, la nébulosité deviendra plus abondante avec possibilité d'un peu de pluie. Il fera toutefois doux avec des maxima de 12 à localement 16 degrés.

