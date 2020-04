Prévisions météo: quel temps pour cette première semaine de vacances?

Une zone de pluie peu active s'enfoncera sur le pays, lundi en début d'après-midi, à partir de l'ouest, en se désagrégeant. Le temps restera doux avec des maxima proches de 18°C sur le centre, avec un ciel bien ensoleillé et un vent modéré. Les pluies progresseront vers l'est, dans la soirée, tout en s'affaiblissant nettement, d'après les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).



Durant la nuit de lundi à mardi, les éclaircies reviendront sur l'ouest du pays. Sur le centre et l'est, le ciel restera assez nuageux et quelques petites pluies ou bruines résiduelles pourront encore temporairement se produire par endroits. Ensuite, le temps deviendra sec partout et de la brume et du brouillard parfois dense pourront se former. Les températures redescendront entre 3 et 10°C et le vent sera faible.

Mardi, après dissipation du brouillard matinal, il fera sec avec des éclaircies et des champs nuageux. En Haute Belgique, ces derniers pourront évoluer jusqu'à l'averse. Sur l'ouest, le temps devrait être très ensoleillé. Les maxima varieront entre 14°C, à la mer, et localement 20°C, dans l'intérieur. Le vent sera faible à modéré et de secteur est à nord-est.

Mercredi, il fera sec et assez ensoleillé avec quelques nuages cumuliformes. Maxima autour de 22 degrés dans le centre du pays.

Jeudi, le temps reste sec avec du soleil et quelques champs nuageux. Il fera très doux avec des maxima oscillant autour de 22 à 23 degrés sur certaines régions.

Vendredi, il fera encore généralement sec et souvent ensoleillé. En fin de journée, le développement d'une averse n'est pas exclu sur l'ouest. Toujours très doux avec des maxima jusqu'à 23 degrés.