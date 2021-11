Prévisions météo: quel temps pour cette semaine?

Le temps sera gris lundi matin en Belgique, avec de la brume et du brouillard en de nombreux endroits. Ceux-ci se dissiperont dans le courant de la matinée mais le ciel restera très nuageux et le temps généralement sec. Les maxima oscilleront entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés à la côte. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-est dans l'ensemble du pays sauf à la mer où il sera modéré d'est à nord-est.



Ce temps gris et sec se maintiendra en soirée et durant la nuit. La brume et le brouillard referont leur apparition. Les minima varieront entre 2 degrés dans les hauteurs et 7 degrés au littoral. Le vent de nord-est faiblira sans direction précise.

Mardi, le temps restera sensiblement pareil, gris avec de la brume et du brouillard en matinée. Un peu de bruine pourrait faire son apparition dans la journée, tout comme de rares éclaircies. Les températures seront comprises entre 4 et 9 degrés.

Mercredi, un front froid peu actif traversera notre pays du littoral vers l'Ardenne avec quelques pluies peu importantes. Après son passage, un vent modéré d'ouest nous ramènera des éclaircies à partir de l'ouest. Les maxima varieront entre 6 et 12 degrés.

Jeudi, le ciel sera partiellement à très nuageux et le temps généralement sec. Quelques faibles averses ne sont cependant pas exclues. Les maxima varieront entre 6 et 11 degrés avec un vent généralement modéré d'ouest à sud-ouest.

Vendredi, des courants maritimes assez doux mais humides détermineront notre temps. Le ciel sera assez nuageux avec parfois un peu de pluie ou de bruine. Les éclaircies seront assez rares. Les températures atteindront 8 à 13 degrés avec un vent généralement modéré d'ouest à sud-ouest.

Samedi, le ciel sera très nuageux avec parfois un peu de bruine. Il fera encore assez doux avec des maxima de 7 à 12 degrés. Le vent restera généralement modéré d'ouest à sud-ouest.

Dimanche, après le passage d'une zone de pluie plus active, des courants plus frais et plus instables d'origine polaire envahiront notre pays. Le temps deviendra plus variable avec des averses. Les températures accuseront une baisse assez sensible. Le vent de nord sera bien présent, surtout le long des plages.