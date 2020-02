Prévisions météo: quel temps pour cette semaine de Carnaval?

Mercredi, le temps sera très variable avec de fortes averses par moments. En Haute Belgique, les averses tomberont principalement sou forme de neige. Ailleurs, il s'agira parfois de neige fondante ou du gril. Une accumulation de quelques centimètres de neige est possible en Ardenne. Il y aura aussi un risque de grésil et d'un coup de tonnerre. Maxima entre 1 et 6 degrés. Le vent d'ouest à nord-ouest sera modéré à parfois assez fort dans l'intérieur des terres et assez fort à fort au littoral.

Jeudi matin, le temps sera temporairement plus calme et sec avec un risque de faible gel dans l'intérieur du pays. En cours d'après-midi ou en soirée, la perturbation suivante transitera sur le pays d'ouest en est avec des pluies en Basse et Moyenne Belgique et des précipitations hivernales en Haute Belgique. Maxima de 1 à 7 degrés sous un vent généralement modéré d'ouest. Vendredi, une nouvelle zone de pluie transitera sur la Belgique depuis le sud-ouest. Maxima autour de 9 degrés dans le centre du pays. Le vent de sud-ouest sera assez fort à fort. Samedi, le temps sera d'abord très nuageux et pluvieux. En cours de journée, il deviendra variable avec des averses qui pourront prendre un caractère hivernal. Pendant la journée, on prévoit des températures autour de 6 degrés. Le vent sera assez fort à fort de sud-ouest, tournant à l'ouest. Dimanche, le temps restera vraisemblablement variable avec un risque d'averses hivernales. Maxima autour de 6 degrés sous un vent généralement modéré.