Prévisions météo: quel temps pour finir la semaine?

La nébulosité sera abondante, dimanche, avec parfois de la pluie ou de la bruine mais aussi des périodes de temps sec, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Il fera très doux avec des maxima compris entre 13 et 18°C. Le vent sera modéré à assez fort de sud avec des rafales jusqu'à 65 km/h.



Lundi, un front froid traversera le pays par l'ouest mais sera précédé d'un flux d'air maritime très doux. Le ciel sera d'abord partiellement à très nuageux avec quelques faibles pluies par endroits, surtout en Ardenne, et quelques éclaircies temporaires sur le centre et le nord-est du pays. Les pluies reviendront dans l'après-midi, à partir de l'ouest. Les températures seront élevées pour la saison avec des maxima de 15 à 18°C sur les hauteurs ardennaises, et de 18 à localement 20°C ailleurs.

Mardi, la journée devrait débuter avec de larges périodes ensoleillées. Ensuite, la nébulosité deviendra plus variable avec le développement de quelques averses, plus nombreuses sur la région littorale. Il fera sensiblement plus frais que les jours précédents avec des maxima de 7°C, en Hautes-Fagnes, à 12°C, en plaine. Le vent sera modéré à assez fort et fort à la côte, de secteur sud-ouest à ouest.