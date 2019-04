Prévisions météo : quel temps pour la deuxième semaine des vacances de Pâques ?

Selon l’IRM (institut royal météorologique), ce jeudi matin, le temps sera ensoleillé sur toutes les régions. En cours de journée, le ciel deviendra nuageux par endroits, mais dans la plupart des régions, nous conserverons de belles périodes de soleil.

Les maxima oscilleront entre 7 degrés en Hautes Fagnes à 11 degrés dans l'ouest. Le vent sera modéré, à parfois assez fort au littoral.

Ce soir et cette nuit, le ciel deviendra partiellement nuageux sous un temps généralement sec. Les minima seront compris entre ­2 degrés en Haute Belgique à 5 degrés à la côte. Le vent sera faible à modéré de secteur nord­ est. Vendredi, le temps sera assez beau mais très frais, avec également des passages nuageux.

Vendredi, temps assez beau mais très frais avec du soleil mais également des passages nuageux. Un vent modéré de nord-est accentuera l'impression de froid. Les températures ne dépasseront pas 4 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 8 ou 9 degrés en Flandre. Gel nocturne assez répandu la nuit suivante.

Samedi, après une matinée bien froide, la nébulosité deviendra variable à parfois abondante et quelques averses éclateront par endroits en cours de journée. Un peu de neige ou de neige fondante est probable en Ardenne. Ce sera la journée la plus froide de cette période avec des maxima ne dépassant pas 3 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 7 ou 8 degrés dans les autres régions. Le vent reste généralement modéré et orienté nord-est. Les gelées nocturnes seront à nouveau assez répandues la nuit.



Dimanche, le temps restera très frais avec de fréquents passages nuageux mais le risque d'averses devrait disparaître. Le vent modéré de nord-est ne permettra pas aux températures de dépasser 4 à 9 degrés.

Quid de la semaine prochaine ?

Des courants plus doux devraient faire leur apparition. Lundi, des courants d'est plus doux feront remonter les températures entre 7 et 13 degrés. Le temps sera assez beau avec quelques belles apparitions du soleil.



Des courants doux mais plus instables en provenance de la France remontent sur nos régions. Les températures repassent au dessus de la barre des 15 degrés mais quelques averses éclatent par endroits.

Mercredi, bonne douceur mais l'instabilité de l'atmosphère ne nous met pas à l'abri de quelques ondées.