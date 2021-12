Prévisions météo: quel temps pour la semaine de Noël?

Le temps sera gris dimanche, avec de la brume ou du brouillard, et parfois quelques faibles pluies ou bruines. Les maxima seront compris entre 4°C en Hautes­ Fagnes et 8°C en plaine, sous un vent faible à modéré de nord à nord­-nord­-ouest, annonce l'IRM.



L'Institut royal météorologique lance d'ailleurs une mise en garde contre les intoxications au CO, les conditions étant défavorables au fonctionnement des foyers domestiques et des chauffe-eau.

Dimanche soir et durant la nuit, le ciel sera toujours très nuageux à couvert avec localement encore un risque de quelques faibles pluies ou bruines. De la brume ou des bancs de brouillard pourraient encore se former par endroits. Les minima se situeront entre 1°C en Hautes­ Fagnes et 7°C à la Côte.

Lundi, de nombreux nuages bas seront présents, donnant parfois un peu de bruine. De la brume et quelques champs de brouillard seront encore possibles par endroits. L'après-midi, les éclaircies se développeront sur le (nord-est) depuis les Pays-Bas. En soirée et la nuit suivante, ces éclaircies s’élargiront tout en progressant vers les autres régions. On pourra donc s'attendre à du gel généralisé. Les maxima seront compris entre 1 et 4 degrés en haute Belgique et atteindront 5 ou 6 degrés en plaine. Le vent sera d’abord faible à modéré de nord-nord-est, puis il deviendra faible en s’orientant à l’est-nord-est.

Mardi, après une nuit marquée par des gelées généralisées, le temps sera ensoleillé. Toutefois en Basse Belgique, la journée débutera par un temps gris avec parfois du brouillard givrant qui pourrait perdurer jusque dans l'après-midi.Le mercure chutera nettement avec des maxima ne dépassant pas 0 degré là où le brouillard persistera, et +2 degrés ailleurs. Le vent sera faible de secteur est.

Mercredi, la journée débutera par du gel localement modéré, et sur le nord du pays, on peut s'attendre à des nuages bas et du brouillard givrant, persistant jusque dans l'après-midi. Ailleurs, le temps sera assez ensoleillé avec des nuages élevés. Sur les régions restant sous le brouillard, les températures oscilleront de -2 à 0 degré et jusqu'à 3 degrés en Hautes Fagnes. Le vent restera faible de direction variable ou de secteur est.

Jeudi, le temps devrait rester sec jusqu'à la fin du jour. Périodes ensoleillées et champs nuageux alterneront. Les maxima, atteints en soirée, seront de l'ordre de 5 degré dans le cente du pays.

Les prévisions pour vendredi et samedi sont très incertaines. Il semblerait que de l'air doux reste temporairement sur le pays avec des périodes de pluie et des maxima de l'ordre de 7 degrés dans le centre du pays. Mais il n'est pas exclu que de l'air froid cantonné au nord des Pays-Bas puisse influencer nos régions.