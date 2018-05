Prévisions météo: quel temps pour les prochains jours?

Les éclaircies alterneront avec les nuages mercredi et les maxima seront compris entre 15 degrés à la Côte et 22 dans le centre, annonce l'IRM. La matinée sera généralement sèche avec localement de la brume ou des nuages bas. En journée, des éclaircies et des passages nuageux se partageront le ciel et, surtout l'après-midi, il y aura un risque d'averses sur le centre et l'est du pays. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu au sud du sillon Sambre et Meuse. Le temps restera globalement sec à l'ouest de l'Escaut. Le vent sera modéré dans l'intérieur, et assez fort voire même fort à la mer avec des pointes de 60 km/h.



Sensible chute des degrés

La nuit de mercredi à jeudi, le temps deviendra généralement sec et partiellement nuageux. Les minima varieront entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés à la mer, avec des valeurs proches de 8 degrés dans le centre. Jeudi, des courants maritimes de secteur nord amèneront de la fraîcheur et beaucoup de nuages sur la Belgique. Les maxima, en nette diminution par rapport aux jours précédents, varieront entre 12 degrés en Ardenne et localement 17 degrés dans le centre. Durant l'après-midi, le soleil percera parfois la couverture nuageuse.