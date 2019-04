Prévisions météo: jusqu'à 18 degrés ce week-end, mais quel temps pour le début de vos vacances de Pâques ?

Ce vendredi, le temps est sec sous un ciel généralement serein.

Aujourd'hui, après une nuit froide, la matinée sera calme et ensoleillée. L'après-midi, le ciel deviendra partiellement nuageux avec des nuageux cumuliformes ainsi que des voiles d'altitude, mais le temps restera sec. Il fera un peu plus doux avec des maxima de 9 ou 10 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, et 13 ou 14 degrés en basse et moyenne Belgique. Le vent sera faible à modéré de secteur est. L'après-midi, il s'orientera au secteur nord-est à la côte.



Ce soir et cette nuit, le temps restera sec avec des éclaircies mais aussi pas mal de champs nuageux. Par endroits, de la brume ou un banc de brouillard pourra se former. Les minima se situeront entre 0 et 6 degrés, sous un vent faible à parfois modéré de secteur est.





METEO : LES PREVISIONS DE VOTRE REGION





Jusqu'à 18 degrés ce week-end



Samedi, le temps restera sec mais la nébulosité deviendra variable à abondante. Les maxima seront doux pour la saison, avec des valeurs de 13 degrés à la mer ainsi qu'en haute Belgique à localement 18 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de secteur est. A la côte, une brise de mer soutenue de nord-est s'établira l'après-midi.



Dimanche, le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages cumuliformes qui conduiront par endroits à des averses. Les maxima se situeront entre 13 degrés à la mer et 18 degrés en Campine, sous un vent faible de direction variable ou de secteur nord.





Quel temps pour la semaine prochaine?



Lundi, la journée débutera avec du brouillard en plusieurs endroits. Ensuite, la nébulosité deviendra variable et quelques averses pourront se produire l'après-midi. Les maxima varieront entre 12 degrés à la mer et 18 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de secteur est ou sans direction précise.



Mardi, le ciel deviendra probablement très nuageux avec des périodes de pluie ou des averses. Les maxima se situeront autour de 13 degrés dans le centre du pays.



Mercredi, la nébulosité devrait être variable à abondante mais le temps devrait rester sec à une averse près. Les maxima avoisineront les 10 degrés.



Jeudi, on prévoit toujours une nébulosité variable à abondante et un temps généralement sec. Les températures peineront toutefois à dépasser les 10 degrés.