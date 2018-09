Prévisions météo: les températures vont grimper la semaine prochaine

Vendredi soir et la nuit suivante, le ciel sera peu nuageux à serein. Les minima oscilleront entre 4 degrés sur les hauts plateaux ardennais et 12 degrés à la côte, sous un vent modéré de secteur ouest. Des nuages bas se formeront par endroits en fin de nuit.

Samedi matin, les nuages bas seront nombreux, surtout en Ardenne. Le ciel se chargera ensuite, surtout sur le nord du pays où quelques gouttes de pluie ne sont pas exclues localement. Ailleurs, le soleil devrait se montrer plus généreux. Les maxima varieront entre 16 et 18 degrés sur le relief, et autour de 19 ou 20 degrés en plaine. Le vent de secteur sud-ouest sera faible en matinée et modéré durant l'après-midi.

Le retour des températures plus chaudes

Dimanche, le temps sera sec et plus ensoleillé sur le sud du pays que dans le nord, où les nuages d'altitude seront plus nombreux. Les maxima se situeront entre 21 ou 22 degrés à la mer ainsi qu'en Hautes-Fagnes et localement 25 degrés en Lorraine belge, sous un vent modéré de secteur sud-ouest. Le temps s'annonce sec et ensoleillé au début de la semaine prochaine avec des maxima proches de 21 ou 22 degrés pour lundi mais qui dépasseront les 25 mercredi.