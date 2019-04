Prévisions météo: quelles températures pour ce début de semaine?

Lundi, la grisaille matinale va progressivement se lever au profit d'un temps sec avec un ciel partagé entre éclaircies et passages nuageux, qui auront tendance à devenir plus nombreux l'après-midi. Le temps restera ensoleillé en bord de mer. Les maxima iront de 12° sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 17° sur le nord-est du pays. Le vent sera d'abord faible de directions variables, devenant ensuite modéré de secteur nord, a indiqué l'Institut royal de météorologie. Lundi soir et dans la nuit, le ciel sera partiellement à très nuageux avec parfois quelques gouttes de pluie. Des nuages bas envahiront le territoire à partir du nord­-est en seconde partie de nuit; ils pourront éventuellement provoquer de petites bruines. Les températures redescendront entre 4° dans les Hautes Fagnes et 10° en bord de mer. Le vent sera faible à modéré, de secteur nord.

Mardi et mercredi, le temps sera calme avec par moments du soleil et il fera relativement doux, entre 13° et 18°. Le temps se dégradera ensuite nettement à partir de jeudi, avant un mieux attendu dimanche.