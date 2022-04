Prévisions météo: quelques averses hivernales encore possibles ce samedi

Samedi, le ciel sera d'abord peu à partiellement nuageux. En cours de journée, les nuages cumuliformes se feront plus nombreux et les éclaircies se partageront le ciel avec quelques averses de pluie ou éventuellement hivernales, surtout en Ardenne et dans les régions proches des Pays-Bas, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM).



En bord de mer, le soleil se montrera assez généreux. Les maxima varieront entre 4 et 11 degrés. Le vent d'ouest à nord-ouest sera modéré, le long du littoral parfois assez fort. Durant la nuit de samedi à dimanche, le temps sera sec avec de larges éclaircies et des bancs de nuages élevés. Les minima oscilleront autour de -3 degrés en Ardenne, de 0 degré ou légèrement négatifs dans le centre du pays et de +3 degrés en bord de mer. Le gel au sol sera répandu. Le vent sera généralement faible de sud-ouest.