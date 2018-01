Prévisions météo: quelques centimètres de neige dans les Ardennes, un coup de tonnerre n'est pas exclu

Ce vendredi, le temps est d'abord sec avec des éclaircies. Les nuages se reforment en cours de journée et quelques averses éclatent par endroits. Un coup de tonnerre n'est pas exclu. De plus, quelques averses hivernales se produiront au sud du sillon Sambre et Meuse. Le temps sera frais avec des maxima de 0 ou 1 degré sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 5 ou 6 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera modéré et le long du littoral il pourra être parfois assez fort.

L'institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte jaune pour le sud-est du pays, pour toute la journée jusqu'à 19h, car les routes pourraient être glissantes en raison de l'accumulation de quelques centimètres de neige.

La nuit prochaine, la situation évoluera peu. Quelques averses hivernales pourront encore se produire sur l'ensemble du territoire. La tendance aux averses sera plus marquée sur le sud du pays avec des chutes de neige en Ardenne. Minima de -3 à +3 degrés avec un vent modéré de sud-ouest.





Les prévisions pour les prochains jours

Demain samedi, une dépression passera sur la France et provoquera assez bien de pluie, surtout sur le sud du pays. Neige en Ardenne. En cours d'après-midi, les éclaircies reviendront à partir du littoral. Les maxima seront compris entre 0 et 3 degrés en Ardenne, et entre 3 et 6 degrés ailleurs. Le vent sera modéré, d'abord de secteur ouest à sud-ouest, s'orientant plus tard au secteur ouest à nord-ouest.

Ce dimanche, une zone de précipitations devrait atteindre les régions proches de la frontière française en matinée, avant de s'étendre graduellement au reste du pays plus tard dans la journée. Dans un premier temps, ces précipitations risquent d'être sous forme de neige fondante ou de neige, avant de se transformer en pluie.Sur le nord-est du pays, le temps pourrait néanmoins rester sec une bonne partie de la journée. Les maxima en journée seront compris entre -1 degré en Hautes-Fagnes et +4 ou +5 degrés dans l'ouest; les températures augmenteront toutefois durant la nuit de dimanche à lundi.

Lundi, le ciel sera souvent couvert avec de la pluie ou de la bruine mais il fera doux avec des maxima de 6 à 12 degrés.

De mardi à jeudi, nous resterons sous l'influence de courants maritimes doux et parfois faiblement perturbés. Les champs nuageux devraient donc rester abondants avec parfois quelques faibles précipitations. Les maxima seront compris entre 5 et 8 degrés en Ardenne, et entre 8 et 12 degrés ailleurs.