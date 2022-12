Prévisions météo: quelques chutes de neige attendues dans le sud-est du pays et sur les hauteurs

La journée débutera sous un ciel très nuageux avec quelques chutes de neige au sud du sillon Sambre et Meuse, pouvant former une couche de quelques centimètres en Gaume et dans le sud de l'Ardenne, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique. En cours de journée, ces précipitations hivernales s'évacueront vers l'est et des éclaircies reviendront sur le nord, puis le centre du pays en fin de journée. Les maxima varieront entre ­3 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 0 degré dans le centre du pays et +2 degrés en bord de mer.

Ce mercredi soir et la nuit prochaine, le temps sera généralement sec avec de larges éclaircies sur le nord du pays et un ciel plus nuageux en Ardenne. La nuit sera à nouveau très froide avec des minima de ­-4 à ­-7 degrés dans la plupart des régions et de -7 à ­-13 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse.

Jeudi, le temps sera généralement sec avec un ciel partiellement à parfois très nuageux. Quelques averses se développeront sur la Mer du Nord et pourront éventuellement dériver jusqu'à notre littoral. En cours d'après­-midi, le ciel se dégagera à partir du nord. Les maxima varieront entre ­2 degrés dans les Hautes Fagnes, +2 ou +3 degrés dans le centre du pays et +6 degrés en bord de mer.

Vendredi matin, quelques champs de nuages bas ou bancs de brouillard givrant pourront localement traîner sur l'Ardenne, et plus localement dans les autres régions. En journée, le ciel sera ensoleillé dans la plupart des régions mais la grisaille pourra persister par endroits en Ardenne, et quelques développements nuageux convectifs pourront se former le long du littoral. Avec un vent faible de nord à nord-est, les maxima s'échelonneront entre -5 degrés dans les Hautes Fagnes, 0 degré dans le centre du pays et +2 ou +3 degrés en bord de mer.

Samedi, le ciel sera ensoleillé avec graduellement des voiles de nuages élevés à partir du sud-ouest. Les maxima varieront entre -6 degrés dans les Hautes Fagnes et +1 ou +2 degrés en bord de mer. Le vent sera faible à parfois modéré de sud à sud-est.

Dimanche, le ciel se couvrira rapidement, puis des pluies envahiront notre pays en cours de journée à partir de l'ouest. Les premières précipitations pourront être verglaçantes avant l'arrivée de pluies parfois assez soutenues. En fin de journée, les températures atteindront 5 degrés en bord de mer, 4 degrés dans le centre du pays et 1 degré dans les Hautes Fagnes. Les températures continueront d'augmenter la nuit suivante, assurant un dégel généralisé. Le vent se renforcera pour devenir modéré à parfois assez fort de sud à sud-est. Ces pluies se poursuivront la nuit suivante.