Prévisions météo: de la pluie et des rafales vont s'abattre sur le pays

Ce lundi, le temps restera souvent gris avec en cours de journée parfois un peu de bruine. Des averses sont attendues pour le milieu de semaine.

Ce lundi, le temps restera souvent gris avec en cours de journée parfois un peu de bruine. Quelques timides éclaircies seront néanmoins possibles localement. En fin d'après-midi une perturbation à l'origine de pluie faible à modérée abordera le nord-ouest du pays.

Les maxima oscilleront entre 5 et 8 degrés en Ardenne et entre 8 et 12 degrés ailleurs. Vent modéré à assez fort d'ouest-sud-ouest à sud-ouest avec des pointes de 60 km/h. A la côte, vent assez fort ou fort avec des rafales de 70 km/h.





Attention aux chaussées glissantes

Ce soir et en première partie de nuit, une zone de pluie traversera le pays depuis le nord-ouest. Par après, de larges éclaircies suivront mais de la brume et du brouillard givrant pourront ensuite se former. Il faudra être attentif mardi matin à la présence de givre sur nos routes. Les minima seront compris dans l'intérieur entre -2 et +1 degré.

Au littoral, les minima resteront positifs. Au passage de la zone de pluie, le vent s'orientera au nord-ouest en étant modéré. Ensuite, il reviendra à l'ouest ou sera de directions variées et deviendra faible sur la plupart des régions.





Des averses attendues dès mardi

Mardi matin, on note le risque de brouillard givrant. Ensuite, le ciel deviendra partiellement nuageux. Le temps sera sec et calme sous un vent faible d'ouest à sud-ouest revenant graduellement au sud. Maxima entre 3 degrés en Hautes Fagnes et 7 degrés sur l'ouest.

Mercredi, la nébulosité sera abondante avec des périodes de pluie ou des averses. A l'arrière de la perturbation, quelques éclaircies seront possibles et le temps deviendra plus frais. Les maxima oscilleront entre 6 et 10 degrés. Le vent sera modéré à assez fort voire localement fort de sud-ouest revenant vers l'ouest.





De la neige annoncée en Ardenne

Jeudi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec quelques averses. Localement et surtout en Ardenne, les précipitations pourront adopter un caractère hivernal. Maxima de 6 degrés environ dans le centre. Vent d'ouest à nord-ouest soutenu.

Vendredi, en première instance, quelques averses locales se produiront mais nous pourrions profiter de quelques éclaircies. Une zone de pluie gagnera ensuite le pays par l'ouest. En Ardenne, il s'agira alors de neige fondante ou de neige. Maxima proches de 5 ou 6 degrés dans le centre.



Le prochain week-end, le temps devrait être variable ou perturbé avec des précipitations parfois hivernales surtout à partir de dimanche. Graduellement plus frais.