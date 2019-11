Prévisions météo: quelques flocons attendus le long de la frontière française

Ce vendredi, le ciel sera souvent nuageux vendredi avec seulement quelques éclaircies localisées. Dans la partie sud-ouest du pays, quelques faibles pluies sont attendues et, dans les régions proches de la France, un peu de neige fondante n'est pas exclue temporairement, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Dans la moitié nord-est du pays, le temps restera sec. L'atmosphère sera assez froide avec des températures qui ne dépasseront pas 3 à 6 degrés. Le vent sera généralement modéré et passera du nord-est au sud-est.



Vendredi soir, le ciel sera d'abord encore assez nuageux avec quelques faibles pluies résiduelles le long de la France et sur l'ouest du pays. En cours de nuit, le temps redeviendra relativement sec avec des éclaircies qui auront tendance à s'élargir. Quelques plaques de glace ou de givre pourront se former par endroits et le brouillard givrant réduira parfois la visibilité en Ardenne. Les minima seront de -1 ou -2 degrés en Ardenne et de 0 à +2 degrés dans les autres régions. Le week-end s'annonce quant à lui généralement sec avec par moments des éclaircies mais l'atmosphère restera assez froide.

Samedi, il fera généralement sec avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Les maxima seront compris entre 3 degrés sur les sommets ardennais et 7 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-ouest.