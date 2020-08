Prévisions météo: quelques gouttes avant le début d'une vague de chaleur

Ce lundi matin, le ciel deviendra nuageux avec des averses à partir de la côte; celles-ci pourraient être accompagnées d'un coup de tonnerre. Principalement sur le centre et l'est du pays, le risque d'averses persistera durant toute l'après-midi. Sur l'ouest, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies. Les maxima se situeront autour de 18 ou 19 degrés à la côte ainsi qu'en Hautes-Fagnes, et pourraient localement atteindre jusque 22 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest, virant graduellement au secteur nord-ouest.

Ce soir, le temps deviendra sec à partir de la côte et le ciel se dégagera en grande partie. Des averses pourraient encore toucher le centre et l'est du territoire puis le temps y deviendra également sec durant la nuit. Les minima seront compris entre 9 et 13 degrés, sous un vent faible à modéré de nord-ouest.