Prévisions météo: quelques journées douces avant une CHUTE des températures

Selon l'IRM (Institut Royal Météorologique), les températures vont diminuer petit à petit dans le courant de la semaine.

Ce lundi matin, la journée débute sous un ciel parfois voilé et avec un temps généralement sec. Toutefois sur l'est, la nébulosité pourra être plus abondante avec parfois un peu de bruine. Rapidement, la nébulosité augmentera à partir de l'ouest et de nouvelles pluies atteindront le littoral et la frontière française. Durant l'après-midi, la pluie concernera l'ensemble du territoire. Les maxima varieront entre 7 degrés en Hautes Fagnes et 14 degrés en Campine. Le vent sera modéré à parfois assez fort de sud, s'orientant au sud-ouest et pourra souffler en rafales de 50 ou 60 km/h.

Ce soir et cette nuit, le ciel demeurera couvert et nous prévoyons des pluies continues. Les minima seront compris entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 6 degrés dans le centre. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest, s'orientant plus tard à l'ouest. A la côte, il sera généralement assez fort d'ouest puis de nord-ouest. Rafales jusque 60 km/h.

Prévisions pour mardi

Mardi, la journée sera très nuageuse avec des périodes de pluie et des averses. Les précipitations seront généralement modérées à localement abondantes. Dans le courant de l'après-midi, nous pouvons espérer des conditions graduellement plus sèches à partir de l'ouest et de la frontière française. Il s'agira également de la journée la plus fraîche de la semaine, avec des maxima oscillant entre 4 et 7 degrés. Le vent d'ouest à nord-ouest sera modéré à assez fort. Rafales de 50 à 60 km/h.

Mercredi, nous bénéficierons enfin d'un temps sec. Le ciel se partagera entre (larges) éclaircies et passages nuageux. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-est et les maxima varieront entre 7 et 12 degrés.

Jeudi, il fera encore sec avec des nuages d'altitude en début de matinée. Par après, la couverture nuageuse s'épaissira et des pluies en provenance de France finiront par atteindre le territoire. Le temps pourrait néanmoins rester sec jusqu'en soirée dans le nord du pays. Les maxima varieront autour de 14 degrés dans le centre, sous un vent faible à modéré de secteur sud-est devenant variable.

Vendredi matin, la zone de pluie ayant atteint la Belgique la veille pourrait encore traîner sur le pays. Le temps deviendra ensuite plus sec sur toutes les régions et des éclaircies pourraient faire leur apparition depuis la frontière française. Les températures maximales demeureront proches de 12 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré de sud, s'orientant graduellement à l'est.

Attention dimanche: il va faire froid

Le week-end prochain, nous prévoyons un temps plus sec et davantage d'éclaircies. Les températures maximales prévues dans le centre seront encore proches de 7 degrés samedi, puis elles diminueront vers des valeurs voisines de 3 degrés dimanche. Le vent sera faible à souvent modéré d'est puis de nord-est.