Prévisions météo: quelques jours sous le soleil avant le retour de la pluie

Les lunettes de soleil seront l'accessoire indispensable ce dimanche, alors que le soleil illuminera la fin du congé de détente (Carnaval), selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Vestes et gros pulls pourront rester, eux, au placard, avec un thermomètre qui grimpera jusqu'à 12°C en Ardenne et 18°C en Campine. Le vent soufflera modérément. Les voiles d'altitude se feront plus nombreux dimanche soir à partir de l'ouest. La nuit restera douce, avec des minima prévus de 2 à 10°C, sous un vent généralement modéré.

Les enfants reprendront le chemin de l'école lundi sous un soleil resplendissant, leur donnant un avant-goût du printemps qui s'annonce. Une ombre au tableau tout de même: les champs nuageux se multiplieront en cours de journée à partir de l'ouest mais le temps devrait rester sec. L'atmosphère se réchauffera encore un peu, avec des températures comprises entre 13 et 18°C.

Les larges éclaircies alterneront avec des champs nuageux plus nombreux mardi, notamment à l'ouest de la Belgique. La pluie sera toutefois exclue et la douceur continuera de régner, avec 14 à 18°C au programme. Le soleil continuera de chauffer le Plat pays mercredi, avec des valeurs qui grimperont jusqu'à 19°C localement.

Les températures diminueront quelque peu jeudi (16°C prévus) avant que la pluie ne débarque vendredi. L'atmosphère sera alors plus fraîche, les valeurs oscillant entre 10 et 14°C.