Prévisions météo: quelques nuages ce week-end avant 32 degrés, voire plus, la semaine prochaine

La nébulosité va augmenter au cours de la journée et le risque d'ondées orageuses à partir de la France sera de plus en plus présent vendredi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Il fera 23° le long du littoral et 30° en Campine, sous un vent faible de secteur nord ou de directions variables.



Cette nuit, le temps restera assez nuageux avec toujours un risque d'ondées orageuses. Les minima iront de 12 à 17 degrés avec un vent faible de nord ou de directions variables.





Temps plus sec samedi



Samedi, le ciel sera changeant avec encore quelques averses le long de la frontière française et au sud du sillon Sambre et Meuse. L'après-midi, on évoluera vers un temps plus sec sur l'ouest et le centre du pays, même si un orage restera encore possible en Ardenne. Les maxima iront de 22 ou 23 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 28 ou 29 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de nord-ouest.





Temps plus chaud dimanche



Dimanche, le temps sera chaud avec du soleil et quelques passages nuageux. Les maxima seront de l’ordre de 22 ou 23 degrés en bord de mer à 27 ou 28 degrés en Campine et le vent faible de nord à nord-ouest.





de 28 à 32 degrés, voire davantage en seconde partie de semaine



De lundi à jeudi, soleil et forte chaleur avec des maxima de 28 à 32 degrés, voire davantage en seconde partie de semaine. Evolution orageuse possible en fin de période.