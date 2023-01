Prévisions météo: remettez la main sur votre parapluie

Le ciel sera très nuageux en ce premier lundi de l'année, avec d'abord de la pluie, qui pourra être abondante par moment. Ensuite, quelques averses transiteront sur le pays à partir de l'ouest, indique l'Institut Royal Météorologique (IRM) à l'aube.

L'IRM prévoit de la pluie parfois intense dans le centre et l'est du pays, tandis que sur l'ouest le temps restera plus sec. L'après-midi, la perturbation se déplacera progressivement vers l'Allemagne.

A l'arrière, le temps deviendra variable avec quelques averses, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre sur l'ouest. La nébulosité restera abondante, mais sur l'ouest quelques éclaircies seront possibles. Les températures oscilleront entre 9 et 12 degrés dans la matinée.

Elles baisseront légèrement l'après-midi, pour s'établir autour de 10 degrés dans le centre. Le vent sera souvent modéré et soufflera de secteur sud-ouest. Au littoral, il s'orientera à l'ouest.