Prévisions météo: retour de la grisaille et de la pluie...

Ce mercredi, le ciel sera très nuageux à couvert en de nombreux endroits. Au nord du sillon Sambre et Meuse, des périodes de pluie ou de bruines sont prévues. Ailleurs le temps sera plus sec. Les maxima seront compris entre 3 degrés en Hautes Fagnes et 9 degrés dans l'ouest du pays. Vent modéré de sud à sud-ouest.



Ce soir et cette nuit, la nébulosité restera abondante avec des périodes de pluie. Au nord du sillon Sambre et Meuse, ces pluies seront parfois modérées. Les minima seront compris entre +1 degré sur les hauteurs de l'Ardenne à 9 degrés dans le centre du pays. Vent modéré à assez fort de sud tournant au sud-ouest avec des rafales jusque 55 km/h.

Jeudi dans la matinée, le ciel sera très nuageux avec en de nombreux endroits des périodes de pluie. Ensuite, le temps deviendra variable avec des éclaircies et des nuages porteurs de quelques averses à partir de l'ouest. Maxima compris entre 3 ou 4 degrés en Hautes-Fagnes et autour de 8 ou 9 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest avec des rafales de 60 à 70 km/h.

Vendredi, la nébulosité sera abondante avec du vent et parfois de la pluie. Maxima proches de 9 ou 10 degrés dans le centre sous un vent modéré à assez fort de sud-ouest avec des rafales jusque 70 km/h. La nuit suivante, il se renforcera et les rafales pourront atteindre 80 km/h.



Durant le week-end et lundi, la météo restera agitée avec régulièrement des passages pluvieux et venteux. Il fera encore doux avec des maxima proches de 10 degrés samedi et dimanche. Lundi, un peu plus frais.



A partir de mardi, le temps pourrait devenir plus sec et plus calme avec quelques éclaircies. Maxima jusqu’à 6 ou 7 degrés.