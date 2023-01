Prévisions météo: retour de la neige et vigilance renforcée sur les routes wallonnes

La journée de jeudi débutera sous un ciel partiellement nuageux dans l'ouest et assez nuageux avec des averses hivernales dans le nord-est et de neige sur les Hautes-Fagnes, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

L'après-midi, les nuages s'accrocheront au sud du pays tandis que de larges éclaircies seront présentes dans le nord-ouest. En fin d'après-midi, le risque d'une averse hivernale éparse augmentera à partir de la mer du Nord. Les maxima seront compris entre -2 et 1°C en Ardenne; ils seront de l'ordre de 3 ou 4°C dans le centre et de 5°C au littoral. Dans la soirée et durant la nuit, le ciel restera très nuageux au sud du sillon Sambre et Meuse avec, surtout en Ardenne, un risque de brouillard givrant. Ailleurs, le ciel restera partiellement nuageux avec des éclaircies parfois larges. Quelques averses hivernales seront possibles localement mais le temps restera sec dans la plupart des régions. Les minima se situeront entre -8 et -5°C en Ardenne, autour de -2°C dans le centre et de 2°C à la Côte.

Vigilance renforcée sur les routes wallonnes

Face à cette situation météorologique, la vigilance est toujours renforcée et la situation sur le réseau routier wallon fait l'objet d'un suivi régulier. Aucune mesure de restriction relative à la circulation des poids lourds de plus de 13 mètres n'a cependant été jugée nécessaire. Les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, éviter toute man½uvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, prévoir les équipements nécessaires (pneus neige), vérifier l'état de leur véhicule et ne pas dépasser les épandeuses. Le Centre régional de crise de Wallonie, le centre Perex et la police fédérale recommandent de se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau wallon avant tout départ (//trafiroutes.wallonie.be ou //www.inforoutes.be).

La Cellule d'action routière (CAR) a été activée lundi soir.

Les prévisions pour les prochains jours

Vendredi, le temps sera souvent couvert et brumeux en Ardenne. Ailleurs, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Des averses sous forme de pluie, de grésil ou de neige fondante devraient atteindre le nord du pays dans le courant de la journée. En fin de journée ou en soirée, ces averses gagneront du terrain et seront alors sous forme de neige fondante ou de neige. Les maxima se situeront entre -2 et 1°C en Ardenne, autour de 2 ou 3°C sur le Condroz et en Hesbaye, autour de 4 ou 5°C dans le centre et l'ouest du pays, et seront de l'ordre de 6°C en bord de mer.

Samedi matin, les nuages bas devraient d'abord encore être assez nombreux, essentiellement en Ardenne (où ils pourraient encore laisser échapper quelques flocons). Ailleurs, les larges éclaircies seront déjà présentes. L'après-midi, le ciel deviendra plus changeant mais le temps restera généralement sec. Un vent faible à modéré de nord-est amènera de l'air froid sur nos régions; les maxima se situeront entre -3 et -1 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, autour de 0 ou +1 degré dans le Condroz, en Lorraine belge ainsi qu'en Campine, et entre +1 et +3 degrés ailleurs.

Dimanche, les champs nuageux devraient généralement être dominants et donneront parfois lieu à quelques faibles chutes de neige sur les hauteurs de l'Est, et éventuellement un peu de neige fondante ou de faibles ondées ailleurs. Les maxima seront compris entre -3 degrés en Hautes-Fagnes et + 3degrés à la côte. Le vent sera faible à modéré de nord à nord-ouest ou de direction variable.

Lundi, les champs nuageux resteront abondants sur une grande partie du territoire, avec risque de quelques chutes de neige sur l'est. Les maxima seront compris entre -2 ou -3 degrés en Hautes-Fagnes et +3 ou +4 degrés au littoral, sous un vent faible à parfois modéré d'est à nord-est.

Mardi, le temps devrait rester généralement sec sous un ciel partagé entre éclaircies (parfois larges) et champs nuageux, à nouveau plus présents sur l'est. Les maxima seront compris entre -2 et +3 degrés, sous un vent faible à modéré, toujours orienté au secteur nord-est.

Mercredi, le temps sera d'abord encore sec et des éclaircies plus larges pourraient temporairement se développer. Ensuite, une zone de précipitations devrait atteindre notre pays à partir de la côte. Les maxima seront compris entre -2 degrés en Hautes-Fagnes et +7 degrés en bord de mer.