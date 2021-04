Prévisions météo: retour de la pluie mais que nous réservera le week-end?

Le ciel deviendra partiellement à parfois très nuageux mais le temps restera sec sur la plupart des régions mercredi après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Seule une averse isolée sera possible en fin d'après-midi, en prélude des précipitations attendues par la suite. Les maxima seront compris entre 12 degrés en bord de mer et 20 degrés en Campine. Le vent sera modéré de nord­-est au littoral, et faible à modéré de sud-ouest ou de direction variable dans les autres régions.



Ce soir et en début de nuit, une première série d'averses envahira la Belgique depuis la France. D'autres averses suivront en fin de nuit et jeudi à l'aube, arrivant cette fois par l'ouest. Un coup de tonnerre est également possible, ajoute l'IRM. Les minima afficheront 3 à 9 degrés.

Jeudi, une zone de précipitations occupera le pays avant de s'échapper par l'est et le nord­-est, déjà en fin de journée pour sa majeure partie. Il s'agira de quelques périodes de pluie ou averses. Ces dernières pourront adopter un caractère orageux, principalement sur les régions proches des Pays­-Bas et de l'Allemagne. Des éclaircies parfois généreuses trouveront aussi par moments leur place. Les températures maximales oscilleront entre 8 et 13 degrés.

Vendredi matin, le temps sera généralement sec avec quelques éclaircies. En cours de journée, la nébulosité deviendra variable à abondante avec un risque d'ondées principalement au nord du sillon Sambre et Meuse. En fin d'après­-midi, les éclaircies s'élargiront progressivement et le temps deviendra sec sur l'ensemble des régions. Les maxima, frais, oscilleront entre 8 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 12 degrés dans le centre.

Samedi, les nuages seront toujours fort nombreux et quelques faibles pluies pourront déborder sur le sud du pays en cours de journée. Les maxima varieront entre 9 et 13 degrés avec un vent faible à modéré de nord.

Dimanche, la nébulosité sera plus variable et quelques averses pourront se produire par endroits. Avec des maxima de 8 à 12 degrés, le temps restera très frais pour la saison.

Lundi et mardi, le ciel restera fort changeant avec toujours possibilité d'un peu de pluie ou de quelques averses. Les températures ne dépasseront pas 13 ou 14 degrés dans le centre du pays.