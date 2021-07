Prévisions météo: retour des orages et des pluies abondantes ce samedi après-midi

La trêve est finie côté météo. Une nouvelle alerte aux orages a été lancée et pratiquement tout le pays passe en code orange dès samedi à 14h. Ce qui veut dire qu'il faut s'attendre à des pluies abondantes. Rien de comparable, a priori, à ce qu'on a connu la semaine dernière, mais de nouvelles inondations ne sont pas impossibles.

Le temps sera chaud et instable samedi, avec un ciel partiellement puis parfois très nuageux. Dans la matinée, quelques averses, parfois accompagnées d'orages, passeront sur le pays depuis la France, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).



Durant l'après-midi et en soirée, ces averses seront plus nombreuses et plus intenses. Localement, il pourra y avoir beaucoup de précipitations, ainsi que de la grêle. Les températures maximales se situeront autour de 21 ou 22 degrés sur les hauteurs ardennaises et entre 23 et 26 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré d'est à sud-est, et deviendra faible et changeant pendant la journée. Sous les orages, des rafales de 50, à localement 60 km/ h, pourront se produire.

Dans la soirée, quelques averses orageuses assez soutenues pourront encore éclater par endroits. Leur nombre et leur intensité diminueront ensuite progressivement. Le ciel deviendra partiellement à parfois très nuageux et un peu de brume ou quelques bancs de brouillard pourront se former par endroits. Les températures redescendront entre 13 et 17 °C. Le vent sera généralement faible de sud.

Le numéro 1722 activé en raison d'un risque de tempête ou d'inondation

Le SPF Intérieur a activé vendredi soir le numéro d'intervention 1722 en raison d'un risque de tempête ou de fortes précipitations. Ce numéro a pour objectif de désengorger les centrales d'urgence 112 et de ne pas faire attendre les personnes dont la vie est potentiellement en danger. Il ne s'agit pas d'un numéro d'urgence, mais d'un numéro d'intervention en cas de besoin des pompiers. L'activation du numéro 1722 est préventive lorsqu'une tempête ou de fortes pluies sont annoncées.

Les prévisions pour les prochains jours

Dimanche, le temps sera d'abord sec dans la plupart des régions mais le ciel sera souvent très nuageux. Durant l'après-midi, nous prévoyons à nouveau des averses, localement orageuses. Les maxima varieront entre 19 degrés en haute Ardenne et à la mer, et 22 ou 23 degrés ailleurs. Le vent sera généralement modéré de sud, puis de sud-ouest.

Lundi, le temps restera très variable. Le ciel restera très changeant et des averses orageuses éclateront encore par endroits. Maxima de 18 à 23 degrés avec un vent faible à modéré d'ouest à sud-ouest.

Mardi également, le temps restera très variable avec toujours des averses orageuses par endroits. Maxima de proches de 22 ou 23 degrés dans le centre du pays avec un vent faible à modéré de sud-ouest.

Mercredi, de nouvelles averses parfois orageuses traverseront le pays. Il fera un peu plus frais avec des maxima aux alentours de 20 ou 21 degrés et un vent modéré de sud-ouest.

Jeudi, les averses seront nettement moins nombreuses mais la nébulosité restera encore assez variable. Maxima proches de 20 degrés.

Vendredi, le risque d'averses sera assez réduit et le soleil pourrait se montrer un peu plus généreux. Les maxima resteront proches de 20 degrés.