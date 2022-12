Prévisions météo: rien de réjouissant...

Le ciel fera grise mine mercredi avec, par moments, des périodes de pluie ou de bruine, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. Vers midi, le temps deviendra plus sec avec éventuellement quelques éclaircies, mais une zone de précipitation gagnera l'ouest du pays en fin d'après­-midi. Les maxima seront compris entre 5 ou 6°C en Ardenne et 10°C en Basse et Moyenne Belgique, sous un vent modéré à assez fort.

Mercredi soir, le temps sera couvert et des pluies tomberont essentiellement sur le centre et l'est. Des averses pourront également se produire à partir de l'ouest plus tard dans la nuit. Vers l'aube, de plus larges éclaircies pourront se dessiner au nord du sillon Sambre et Meuse. Les minima oscilleront de 5 à 9°C.

Jeudi matin, le ciel sera d'abord très nuageux avec des averses sur l'est et le sud­-est du pays. Ailleurs, le temps sera généralement sec avec de larges éclaircies. Ensuite, le temps deviendra variable partout avec des éclaircies et quelques averses. Les maxima se situeront entre 6°C en haute Ardenne et 9 ou 10°C en plaine. Le vent sera de nouveau modéré à assez fort, et à la mer assez fort à fort.

Vendredi, la journée débutera par un temps sec avec encore quelques éventuelles éclaircies. Ensuite, des pluies faibles à modérées gagneront le pays depuis le sud-ouest. Les maxima atteints en soirée oscilleront entre 9 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 12 ou 13 degrés en plaine. Le vent de sud se renforcera pour devenir assez fort à parfois fort. En fin d'après-midi, il virera au sud-ouest.