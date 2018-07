Prévisions météo: risque d'orages INTENSES en Ardenne et temps ensoleillé partout ailleurs

Le temps sera sec et souvent ensoleillé à travers le pays jeudi après-midi, à l'exception d'un risque d'orage intense en Ardenne. Les maxima pourront atteindre jusqu'à 27 ou 28 degrés, selon les prévisions de la mi-journée de l'Institut royal météorologique. Jusqu'en début de la semaine prochaine, il y aura peu de changements et donc beaucoup de soleil avec des maxima qui dépasseront les 25 degrés.





Le temps restera sec et ensoleillé en de nombreux endroits jeudi après-midi. Dans le centre, on prévoit parfois pas mal de nuages d'altitude. Au sud du sillon Sambre et Meuse, l'atmosphère sera encore instable avec risque d'averses orageuses, localement intenses avec beaucoup de pluie en peu de temps. Les maxima se situeront entre 21 ou 22 degrés en Hautes Fagnes et au littoral, et de 26 à 29 degrés ailleurs, selon l'IRM. Vendredi, le temps sera ensoleillé avec graduellement quelques voiles d'altitude depuis la mer du Nord. Les maxima seront compris entre 22 degrés en Hautes Fagnes et au littoral, et 28 ou 29 degrés ailleurs. En Campine, des valeurs jusque 30 degrés seront possibles. Samedi, le temps restera sec et souvent ensoleillé avec quelques nuages inoffensifs. Les maxima varieront entre 22 degrés en Hautes Fagnes et 29 degrés en Campine. Dimanche et lundi, le temps restera ensoleillé et sec. Les maxima varieront entre 23 degrés en Ardenne et 28 degrés en Campine.