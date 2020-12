Prévisions météo: risque de routes verglacées et de brouillard épais en Wallonie

L'Institut royal météorologique (IRM) émet un avertissement de type "jaune" pour les provinces de Liège et de Luxembourg dès 16h00 mercredi jusqu'à jeudi 10h00, en raison du risque de plaques de givres ou de glace.

Ce mercredi, grisaille et brume ont dominé le ciel. Les maxima sont compris entre 0 degré sur les reliefs et 6 degrés à la mer, sous un vent faible à modéré de secteur sud. Ce soir et cette nuit, le temps sera nuageux avec la possibilité de quelques éclaircies dans l'est et d'une faible averse de pluie dans l'ouest.

Un brouillard givrant pourrait envelopper l'Ardenne et la Lorraine belge. Comme les températures resteront légèrement négatives, il y aura un risque de plaques de givre en Ardenne, ce mercredi soir. Ce risque sera également d'actualité la nuit prochaine et encore jeudi à l'aube, avertit l'Institut royal météorologique (IRM) en émettant un avertissement de type "jaune" pour les provinces de Liège et de Luxembourg dès 16h00 mercredi jusqu'à jeudi 10h00.

On peut s'attendre à la chute de 1 à 5 cm de neige fraîche en 6 heures ou de 5 à 10 cm de neige fraîche en 24 heures, ainsi qu'à du verglas (très) localisé ou des plaques de givre ou de glace, précisent les prévisions de l'IRM.





Davantage d'éclaircies jeudi après-midi

Jeudi, il fera sec et nuageux aux premières heures. Dans le courant de la journée, davantage d'éclaircies se développeront et ces dernières pourront même prendre l'ascendant l'après-midi. Les maxima se situeront entre 0 et 5 degrés.





De la pluie vendredi

Vendredi, le temps sera, dans l'ensemble, très nuageux avec des périodes de pluie à partir du sud-ouest. En Haute Ardenne, les précipitations pourront adopter un caractère hivernal. Le vent soufflera modérément et les températures maximales oscilleront entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 8 ou 9 degrés sur l'extrême ouest.