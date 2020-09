Prévisions météo: si vous n'aimez pas la pluie, ne lisez pas ceci

Voici les prévisions météorologiques de l'IRM (Institut royal météorologique) pour le reste de la semaine. Le ciel sera nuageux à souvent très nuageux avec, ça et là, un peu de pluie bien que le temps restera sec en beaucoup d'endroits. Sur les hauteurs, il y aura temporairement encore un risque de mauvaise visibilité à cause des nuages bas.

Mercredi

Aujourd'hui, la nébulosité sera variable à abondante. Ce matin, il fera pluvieux en de nombreux endroits. Plus tard dans la journée, les éclaircies deviendront plus fréquentes mais quelques averses localisées pourront se produire dans le sud-est du pays bien qu'on ne peut pas totalement exclure une petite averse dans les autres régions. Les maxima se situeront entre 14 degrés en haute Ardenne et 19 degrés dans le centre du pays, sous un vent modéré de secteur sud.

Ce soir

Ce soir, des éclaircies pourront se développer même si quelques averses seront encore possibles localement. Dans le courant de la nuit, une zone de pluie assez active arrivera depuis le littoral mais elle n'atteindra l'est du pays que jeudi matin. Les minima seront compris entre 9 et 15 degrés, sous un vent modéré de secteur sud.

Jeudi et vendredi

Jeudi, il fera d'abord très nuageux avec des périodes de pluie. Ensuite, le temps deviendra plus changeant avec quelques éclaircies mais aussi des averses, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre dans l'ouest du pays. Les maxima seront compris entre 12 et 16 degrés, sous un vent généralement modéré de sud virant vers l'ouest-sud-ouest.

Vendredi, le ciel deviendra très nuageux avec de la pluie et des averses depuis le sud. Les maxima seront compris entre 12 et 16 degrés. Le vent modéré à assez fort d'est à sud-est devrait diminuer en fin de journée.

Qui du week-end?



Samedi, la journée débutera sous la pluie. Ensuite, le temps deviendrait plus sec. Les maxima seront compris entre 8 et 14 degrés, sous un vent modéré qui reviendra du sud-ouest au sud-est. Dimanche, le temps sera variable et probablement aussi venteux avec des périodes de pluie ou des averses en cours de journée. Les maxima varieront de 10 à 14 degrés. Le vent sera modéré à assez fort de sud à sud-ouest.