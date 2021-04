Prévisions météo: SOLEIL et douceur au programme, sauf si vous êtes à la mer

Ce jeudi, la zone de haute pression située au sud de l'Islande se développera vers nos régions. Le courant s'orientera entre le nord et le nord-est, et de l'air polaire nettement plus frais envahira nos régions à partir de vendredi.

METEO : LES PREVISIONS DE VOTRE REGION

Jeudi

Jeudi, nous profiterons d'une nouvelle journée très douce et bien ensoleillée malgré quelques bancs nuageux, surtout en cours d'avant-midi. Les températures atteindront 19 à 22 degrés dans de nombreuses régions. Sur le nord du pays, il fera un peu moins doux avec des maxima de 16 ou 17 degrés. Sur la bande côtière et l'extrême ouest, de l'air nettement plus frais en provenance de la Mer du Nord ne permettra pas aux températures de dépasser 11 à 15 degrés. Le vent de nord à nord-est sera modéré, le long du littoral assez fort.

Ce soir, le ciel restera encore peu nuageux.

La nuit prochaine, les nuages redeviendront progressivement plus nombreux à partir du nord du pays, mais par endroits les éclaircies resteront encore assez larges. Un peu de brume ou quelques bancs de brouillard pourront également se former sur l'est. La nuit sera fraîche avec des minima de 1 à 5 degrés. Le vent sera généralement modéré de nord à nord-est, parfois faible sur l'est du pays.

Vendredi

Demain vendredi, après la dissipation de la grisaille matinale, le ciel sera partiellement nuageux avec parfois de belles périodes ensoleillées l'après-midi. Des bancs nuageux un peu plus importants sur la Mer du Nord pourront parfois déborder sur le nord du pays. Maxima de 7 à 9 degrés dans la région côtière et en Ardenne et de 10 à 13 degrés dans les autres régions. Le vent sera modéré de nord à nord-est, le long du littoral parfois assez fort.

Samedi

Samedi, le vent de nord à nord-est nous ramènera de l'air très frais avec des maxima de 6 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 8 degrés en bord de mer et 10 à 12 degrés dans les autres régions. La nébulosité sera variable et le temps généralement sec. Risque de petites gelées la nuit suivante, surtout en Campine et au sud du sillon Sambre et Meuse.

Dimanche

Dimanche, la matinée sera calme et assez froide avec un risque de brouillard et de nuages bas. Le ciel deviendra ensuite ensoleillé. Il fera encore assez frais avec des maxima de 8 à 14 degrés. Le vent sera faible de direction variable, devenant ensuite modéré d'ouest à sud-ouest.

Lundi

Lundi, une zone de pluie traversera notre pays avec un risque de neige ou de neige fondante en haute Ardenne. Des courants polaires instables et très frais suivront avec développement d'averses, parfois hivernales en Ardenne. Le vent s'orientera au nord-ouest et devenant parfois assez fort le long du littoral. Les températures ne dépasseront plus 3 à 8 degrés.

Mardi

Mardi, l'atmosphère reste très fraîche. De nouvelles averses se développement sur la pays avec toujours un risque de neige ou de neige fondante sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Maxima de 2 à 7 degrés.

Mercredi

Ce temps instable et très frais devrait encore se poursuivre mercredi. Des nouvelles averses, parfois hivernales en Ardenne, se développeront à nouveau par endroits. Maxima de 3 à 8 degrés.