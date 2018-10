Prévisions météo: soleil ou grisaille, que nous réserve ce week-end?

Ce vendredi, la nébulosité restera abondante. En Ardenne, des nuages bas ou du brouillard pourront limiter localement la visibilité à moins de 200 m.

Ce matin, il fera gris avec des nuages bas dans la plupart des régions. Progressivement davantage d’éclaircies qui s’élargiront en cours de journée, mais en de nombreux endroits, les nuages bas resteront probablement tenaces. Les maxima varieront autour de 14 degrés en Hautes-Fagnes, 15 degrés à la mer et 16 ou 17 degrés dans le centre. En Gaume, les 19 degrés ne seront pas exclus. Le vent sera généralement faible et parfois modéré de nord-est, s'orientant au nord.



Cette nuit, d'abord des éclaircies en première instance, mais par la suite davantage de nuages élevés à partir de l'ouest. En seconde partie de nuit, du brouillard pourra se former en de nombreux endroits. Les minima seront compris entre 3 degrés en Hautes-Fagnes à 8 degrés à la mer. Le vent de nord-nord-est sera faible.





METEO : LES PREVISIONS DE VOTRE REGION



Que nous réserve ce week-end?



Samedi, il y aura assez bien de nuages élevés et parfois des champs nuageux qui pourront glisser sur le pays depuis la côte. Les maxima oscilleront entre 11 et 16 degrés. Le vent sera faible de directions variées ou de nord-est. Dimanche, le temps sera ensoleillé avec des nuages élevés. Le mercure grimpera jusque 18 degrés, sous un vent faible.





Quel temps pour la semaine prochaine?



Lundi, il fera très nuageux avec de la pluie. Plus tard le temps deviendra sec avec des éclaircies depuis la côte. Les maxima seront de l'ordre de 14 ou 15 degrés sous un vent modéré de nord. Mardi, très nuageux mais sec en de nombreux endroits. Maxima de l’ordre de 13 degrés. Mercredi et jeudi, beaucoup de nuages avec parfois un peu de pluie ou quelques averses. Maxima de l'ordre de 14 ou 15 degrés sous un vent généralement modéré d'ouest à nord-ouest.