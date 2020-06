Prévisions météo: soyez patients, nous profiterons bientôt d'une magnifique journée chaude et ensoleillée

Des averses parfois orageuses sont prévues pour aujourd'hui et demain. Au fil des jours, le mercure va augmenter pour atteindre 27 degrés vendredi. La journée s'annonce alors belle et ensoleillée avant le retour des orages.

Aujourd'hui, la journée débutera sous le soleil dans l'ouest du pays alors que dans le centre et l'est, le ciel sera nuageux et le temps sec, à une averse près. Au fil des heures, davantage de nuages cumuliformes se développeront et pourront conduire à des averses un peu plus intenses depuis l'est, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Un coup de tonnerre sera possible. Les maxima se situeront entre 15 degrés en haute Ardenne et 19 à 20 degrés en plaine.

Durant la soirée et au cours de la nuit, la nébulosité sera variable à abondante avec par moments de la pluie ou quelques averses, d'abord dans le centre et l'est, puis plus tard sur la moitié ouest du pays. Un coup de tonnerre restera possible. Les minima seront compris entre 10 degrés en Hautes­ Fagnes et 14 degrés.

Jeudi, la nébulosité sera assez abondante le long de la frontière française avec encore quelques périodes de pluie ou des averses. Sur le nord et l'est, le temps sera plus sec avec de plus larges éclaircies. L'après-midi, les nuages alterneront avec les éclaircies en toutes régions et une possibilité d'averses. Celles-ci pourront parfois adopter un caractère orageux. Mais le mercure grimpera encore quelque peu. Les températures seront comprises entre 17 degrés en Hautes­ Fagnes et 23 degrés sur le centre.

Vendredi matin, le soleil sera probablement très présent sur l'ensemble des régions. En cours de journée, les nuages cumuliformes deviendront progressivement plus nombreux à partir du sud-ouest. Le temps devrait toutefois rester sec une bonne partie de la journée avant que la probabilité d'averses (orageuses) n'augmente par la frontière française en soirée. Les températures seront en hausse avec des valeurs comprises entre 22 et 27 degrés.