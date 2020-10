Prévisions météo: tempête en vue, le numéro 1722 activé

Le SPF Intérieur active temporairement, mercredi, le numéro 1722 destiné aux interventions de pompiers non urgentes en raison de l'avertissement de risque de tempête ou d'inondation lancé par l'Institut royal météorologique (IRM). Le numéro 1722 vise à désengorger les centrales d'urgence 112 afin de ne pas faire attendre les personnes dont la vie serait en danger. Il ne s'agit pas d'un numéro d'urgence. L'IRM prévoit ce mercredi, dès la mi-journée et jusqu'en début de nuit prochaine, des rafales de vent pouvant atteindre par endroits les 70 à 80km/h, voire davantage sous une averse (orageuse). Le territoire est placé en code jaune.

Aujourd'hui matin, le temps deviendra temporairement plus sec avec des éclaircies. Toutefois, dans le nord-ouest et dans l'extrême est du pays, le risque d'une averse restera marqué. Petit à petit, la nébulosité deviendra assez abondante dans l'ensemble du pays avec un risque d’averses croissant. Les averses seront les plus abondantes et les plus intenses dans le nord-ouest du pays. Les maxima seront compris entre 9 degrés en Hautes Fagnes et 13 degrés en plaine sous un vent modéré à assez fort de sud-ouest. Les rafales pourront atteindre 65 km/h, voire localement un peu plus.

Toujours du vent pendant la nuit

Ce soir, les averses resteront actives en de nombreux endroits. Cette nuit, elles se dirigeront vers l'est. Toutefois, des éclaircies feront leur apparition depuis le nord du pays et le temps deviendra plus sec. Dans le sud du pays, les nuages bas resteront présents avec un risque d'averses. Les minima se situeront entre 5 et 10 degrés. Le vent sera d'abord modéré à assez fort, parfois fort à la côte, de secteur sud-ouest avec des rafales jusque 70 km/h, voir localement un peu plus. En cours de nuit, il deviendra modéré mais restera assez fort à la côte.

Encore des pluies pour jeudi

Jeudi matin, il fera souvent très nuageux sur le sud du pays avec des périodes de pluie et des averses. Au nord du sillon Sambre et Meuse, il fera généralement sec avec quelques éclaircies. En cours de journée, le ciel se couvrira par l’ouest et il s'en suivra de la pluie. Les maxima se situeront entre de 8 degrés en Hautes-Fagnes et 12 ou 13 degrés en plaine. En fin journée, les températures atteindront 14 degrés au littoral. Durant la nuit de jeudi à vendredi, le temps deviendra également plus doux dans le reste du pays. Le vent d'ouest-sud-ouest sera modéré à parfois assez fort. Des rafales de 50 km/h seront possibles.

Vendredi, le temps sera d'abord très nuageux avec quelques bruines par endroits. En cours d'après-midi, des éclaircies se développeront à partir de l’ouest. Il fera doux avec des maxima compris entre 11 degrés en haute Ardenne et 16 degrés sur l’ouest et le centre. Le vent d'ouest-sud-ouest restera modéré à parfois assez fort dans l'intérieur des terres, assez fort à fort au littoral.

Beau samedi en vue

Samedi, le temps sera sec avec des périodes ensoleillées. Il fera doux avec des maxima de 12 à 17 degrés sous un vent modéré de sud.

Dimanche, le ciel deviendra progressivement très nuageux à partir de l'ouest avec une augmentation du risque de pluie. Les maxima seront compris entre 12 et 17 degrés sous un vent modéré à assez fort de secteur sud.