Prévisions météo: temps frais et venteux, à QUAND des températures dignes d'un mois de juillet?

Un peu de pluie possible tous les jours et on passera rarement la barre des 20 degrés

Aujourd'hui, il y aura d'abord pas mal de champs nuageux. Dans le courant de la journée, la nébulosité deviendra partout variable à parfois abondante avec quelques averses localisées. En fin d'après-midi, le temps deviendra sec et les éclaircies s'élargiront par l'ouest. Il fera plus frais avec des maxima de 15 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 19 degrés en plaine. Le vent sera modéré, et à la mer parfois encore assez fort, de secteur ouest virant au nord-ouest.

Cette nuit s'annonce sèche avec de larges éclaircies sur l'ensemble du pays. Un peu de brume ou un banc de brouillard pourra toutefois se former dans les vallées ardennaises. Les minima avoisineront les 6 ou 7 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, 9 ou 10 degrés dans le centre du pays et 11 degrés à la côte. Le vent deviendra le plus souvent faible sans direction précise.

Mardi, la journée débutera avec de larges éclaircies sur l'ensemble du pays. Ensuite, le ciel deviendra plus nuageux. Bien que le risque d'une averse ne pourra pas être exclu, le temps restera sec dans la plupart des régions. Au littoral, il fera souvent ensoleillé. Les maxima se situeront entre 16 degrés en Hautes-Fagnes et 19 ou 20 degrés en plaine. Le vent sera d'abord faible de secteur ouest à sud-ouest, s'orientant ensuite à l'ouest-nord-ouest et devenant modéré.

Mercredi plus doux mais perturbation en approche

Mercredi, une perturbation ondulante devrait aborder le pays à partir du nord-ouest. En matinée, il fera déjà très nuageux avec un peu de pluie. En cours de journée, les précipitations devraient s'intensifier à partir du nord du pays. Sur le sud-est, le temps restera toutefois plus sec avec probablement encore des éclaircies. Les maxima se situeront entre 16 degrés en Hautes-Fagnes, 19 degrés sur le centre et jusqu'à 23 degrés sur le sud-est. Le vent sera modéré, et assez fort à la mer, d'ouest-sud-ouest.

Jeudi, nous devrions encore être sous l'influence d'une perturbation ondulante. Il fera donc très nuageux avec de régulières pluies sur la plupart des régions. Les maxima seront proches de 18 ou 19 degrés dans le centre.

Ce vendredi, les prévisions sont encore incertaines, mais il semblerait qu'une dernière perturbation traverse le pays avec des périodes de pluie ou des averses. Les maxima se situeront autour de 20 degrés dans le centre.

Week-end plus sec et au-dessus de 20 degrés

Samedi, le temps devrait devenir généralement sec avec une alternance d'éclaircies et de périodes nuageuses. Les maxima avoisineront les 21 degrés dans le centre.

Dimanche, le ciel sera peu à parfois partiellement nuageux et le temps sec. Les maxima se situeront autour de 21 ou 22 degrés dans le centre.