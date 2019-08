Prévisions météo: tenez bon, le soleil n'est plus très loin

Le début des grandes vacances a été particulièrement chaud. Depuis quelques semaines cependant, le soleil a laissé place aux nuages et à la pluie. Mais tenez bon, nous devrions retrouver un temps plus sec et des éclaircies à partir de mercredi. En attendant, apprêtez-vous à vivre un week-end particulièrement pluvieux.

Aujourd'hui, le ciel sera d'abord très nuageux avec des périodes de pluie ou de bruine. L'après-midi, le temps deviendra plus sec sur l'ouest et le nord-ouest du pays, avec parfois des éclaircies. Dans la moitié sud-est du pays, les champs nuageux resteront plus nombreux avec de la pluie ou des averses. Les maxima seront compris entre 17 degrés en Hautes-Fagnes et 22 ou 23 degrés sur l'ouest du pays. Le vent restera orienté au secteur sud-ouest; il sera modéré à assez fort dans l'intérieur des terres, et assez fort à parfois fort à la côte. Les rafales se situeront autour de 50 km/h.



Ce soir, le ciel deviendra à nouveau très nuageux partout avec un risque d'averses, essentiellement au sud du sillon Sambre et Meuse. Durant la nuit, des pluies plus répandues et plus intenses toucheront notre territoire à partir de la frontière française. En fin de nuit ou demain matin, nous prévoyons un risque de précipitations abondantes dans certaines régions du pays. Les minima se situeront entre 14 et 18 degrés. Le vent sera d'abord faible à modéré de secteur sud à sud-ouest ou de direction variable. En fin de nuit, il se renforcera dans le sud-est du pays pour devenir assez fort avec des rafales jusque 60 ou 70 km/h.





Avertissement jaune pour dimanche



Dimanche, une perturbation s'attardera encore sur nos régions en début de journée. Le temps deviendra ensuite plus sec avec des éclaircies à partir de l'ouest. Sur le sud-est, il pourra encore y avoir de la pluie jusqu'en fin d'après-midi. Ces précipitations pourront être assez abondantes.



L'Institut Royal Météorologique (IRM) a lancé un avertissement jaune pour de la pluie sur tout le territoire. L'alerte débutera dimanche à 2h du matin et devrait se terminer à 18h. "Durant la nuit de samedi à dimanche et dimanche matin, une onde pluvieuse très active touchera notre pays avec un risque de précipitations abondantes dans plusieurs régions. Ce système affectera encore le sud-est du territoire le dimanche après-midi. Durant cet épisode, des cumuls de plus de 25 litres/m² en 24h seront possibles", prévient l'IRM.



Les maxima seront compris entre 17 et 23 degrés. Sur la moitié nord du pays, le vent de sud sera d'abord faible et deviendra ensuite modéré de secteur ouest à sud-ouest. Sur le sud, le vent sera d'abord modéré à assez fort de secteur sud, puis il s'orientera à l'ouest et deviendra modéré.





Début de semaine déjà moins pluvieux



Lundi, il fera d'abord sec avec de larges éclaircies. En cours de journée, des nuages cumulifornes se développeront et alterneront avec les éclaircies. Une petite averse isolée n'est pas exclue. Les maxima se situeront entre 18 et 22 degrés sous un vent modéré de sud-ouest.



Mardi, nous attendons le même type de temps que la veille : une alternance de nuages avec parfois de larges éclaircies. L'après-midi, quelques faibles averses pourront se développer localement. Maxima de 18 à 22 degrés sous un vent faible à modéré de secteur ouest.





Et des éclaircies à partir de mercredi



Mercredi, le temps devrait rester généralement sec sous une nébulosité variable et des maxima proches de 21 degrés sur le centre.



Jeudi, le temps devrait également rester sec avec un ciel partiellement nuageux et des maxima de 22 degrés.



Vendredi, il semble que le temps reste généralement sec sous une nébulosité variable.