Prévisions météo: tenez bon, le soleil revient très vite

Aujourd'hui mercredi, la nébulosité sera variable à parfois abondante avec quelques averses éparses. Le temps pourrait rester sec dans de nombreuses régions. Les maxima varieront entre 16 degrés en haute Ardenne et 21 degrés en Gaume. Le vent sera d'abord faible de direction variable, puis deviendra faible à parfois modéré d'ouest à nord-ouest.

Ce soir et la nuit prochaine, la nébulosité sera variable à souvent abondante avec par endroits un peu de pluie ou l'une ou l'autre averse. Les minima varieront entre 11 et 16 degrés. Le vent de sud-ouest sera faible dans l'intérieur du pays et modéré en bord de mer.

Jeudi, le ciel sera très nuageux avec des pluies généralement faibles, surtout sur le nord-est du pays. Il fera assez frais avec des maxima de 14 à 19 degrés. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest, virant ensuite au nord-ouest.

Vendredi, le ciel sera assez nuageux avec quelques averses isolées. Le temps restera sec dans de nombreuses régions. Le soleil reviendra dans la région côtière en cours d'après-midi. Les embellies s'étendront ensuite également aux autres régions. Il fera un peu plus doux avec des maxima de 18 à 22 degrés.

Samedi, temps généralement sec avec assez bien de passages nuageux. Les éclaircies devraient s'élargir en fin d'après-midi. Temps plus chaud avec des maxima proches de 24 degrés dans le centre du pays.

Dimanche, le temps restera sec avec un ciel partiellement nuageux. Les maxima se situeront aux alentours de 23 ou 24 degrés dans le centre du pays.

Lundi, le soleil se montrera assez généreux. A l'exception d'une petite averse isolée, le temps restera sec dans la plupart des régions. Maxima aux alentours de 22 ou 23 degrés dans le centre du pays.

Mardi également, le ciel restera partiellement nuageux avec toujours un très léger risque d'averses. Les maxima se situeront aux alentours de 22 degrés.