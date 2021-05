Prévisions météo: toujours pas de bonnes nouvelles...

Jeudi, la journée débutera avec de la grisaille dans l'est du pays. Ailleurs, on bénéficiera de belles éclaircies. Ensuite, des nuages cumuliformes se développeront, avec le risque d'une faible averse isolée. L'après-midi, le ciel se couvrira également de nuages élevés et moyens. Les maxima varieront de 12 à 17 degrés, sous un vent modéré de secteur sud-ouest. La nuit de jeudi à vendredi, il fera assez nuageux avec éventuellement quelques gouttes. Minima de 8 à 11 degrés et vent modéré dans l'intérieur, assez fort au littoral.

Vendredi, le temps sera variable et fort venteux avec un ciel changeant et des averses. Elles pourront s'accompagner localement d'un coup de tonnerre. Maxima de 12 degrés en Hautes Fagnes à 16 degrés en Campine. Vent assez fort dans l'intérieur, fort à la mer, de sud-ouest. Rafales de 60 à 80 km/h.