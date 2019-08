Prévisions météo: très court répit avant le retour de la pluie

Dimanche, des pluies assez abondantes tomberont sur le centre et l'est. Toutefois, le temps deviendra progressivement plus avec des éclaircies à partir de l'ouest. Sur l'est, le ciel restera très nuageux et le temps devrait rester pluvieux jusque dans l'après-midi. Maxima de 17 à 22 degrés avec un vent modéré de sud, s'orientant ensuite au sud-ouest.